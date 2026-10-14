ВСУ уготовили по составам РФ и базе ударных дронов на Донбассе

Украинские военные нанесли удары по военным объектам РФ в Донецкой области 13 октября и в ночь на 14 октября. Среди целей были место запуска БПЛА и складов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, в районе Донецка было поражено место, где российские оккупанты хранили ударные беспилотники, готовили их к применению и запускали.
"Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способности российского агрессора наносить поражения гражданской инфраструктуре на территории Украины", - пояснили в Генштабе.
Не считая того, Силы обороны атаковали составы материально-технических средств русских подразделений. Они расположены в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области.
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - заключается в сообщении.
Напомним, в ночь на 14 октября Россия заявила об одной из самых масштабных атак украинских беспилотников за последние два года.
По данным Минобороны РФ, в течение примерно 12 часов российское ПВО якобы перехватило 902 дрона над 20 регионами страны, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.