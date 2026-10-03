ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ударили по расчетам "Искандеров" на Брянщине, - Зеленский

18:36 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ ударили по расчетам "Искандеров" на Брянщине, - Зеленский Фото: ВСУ ударили по РФ новыми "санкциями" (mchs_official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

За прошедшие сутки Силы обороны Украины совершили сразу несколько успешных операций для ослабления военной машины РФ.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, бойцы ВСУ всегда находят новые способы поквитаться с врагом за обстрелы мирных украинских городов и сел.

Зеленский подчеркнул, что в этот раз под дальнобойные удары Сил обороны попал ряд важных российских объектов.

"Наши санкции достигли Самарского региона, позиций оккупантов из расчетов "искандеров" в Брянском регионе", - заявил Зеленский.

Более того, он добавил, что ВСУ добились новых успехов и в Черном море, однако пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

"Благодарю все привлеченные подразделения за меткость и системную работу. Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию", - отметил глава государства.

Зеленский отреагировал на новые удары РФ по Украине

Президент подчеркнул, что враг продолжает превращать украинскую инфраструктуру и все, что поддерживает обычную жизнь, в свои мишени.

"Утром в Киеве "шахед" ударил по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками находились жилые дома, железная дорога и энергетика во многих регионах. В Черноморске дроном ударили по судну", - подтвердил Зеленский.

Он также добавил, что Силы обороны Украины продолжат делать все возможное, чтобы российская военная машина остановилась как можно скорее.

Кстати, недавно стало известно, что Зеленский просит у президента США Дональда Трампа о помощи из-за угрозы запуска "российского Starlink".

Кроме того, мы рассказывали о новой атаке ВСУ на Московскую область.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Атака дронов искандеры Война России против Украины
Новости
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры