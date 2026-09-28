ВСУ ударили по российскому "Панцирь-С2" и местам запуска дронов

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Среди пораженных целей – комплекс ПВО "Панцирь-С2", пункты управления беспилотниками и места запуска ударных БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".
В Виноградовке Запорожской области под удар попали пункт управления БПЛА и пункт дислокации подразделения беспилотников российских войск.
Еще один немаловажный объект поразили в Донецке. Там Силы обороны нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
"Системное поражение таких объектов направлено на снижение интенсивности применения российской армией ударных беспилотников и максимальное ослабление ее способностей наносить ими удары по территории Украины", - отметили в Генштабе.
Кроме объектов, связанных с российской системой ПВО и беспилотниками, украинские военные поразили еще несколько военных целей.
В частности, в Мариуполе Донецкой области поражено ремонтное подразделение российских войск.
В Макеевке и Устиновке Силы обороны поразили склад боеприпасов.
Еще один удар пришелся на Никольское, где был поражен состав материально-технических средств российских оккупантов.
По данным Генштаба, удары по этим целям произошли 27 сентября и в ночь на 28 сентября 2026 года.
Напомним, что в ночь на 25 сентября Силы обороны Украиныпоразили три российских предприятия, привлеченных к производству ракет .
Речь идет о "Завод Искра" в Ульяновске, Ефремовском заводе синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".
"Искра" участвует в производстве ракет Х-59М2/М2А и "Панцирь-С1", а два других предприятия производят компоненты для твердого ракетного топлива, в частности для "Искандеров".