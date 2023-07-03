ВСУ вели контрнаступательные операции на 6 участках фронта, есть успехи, - ISW

Военные ВСУ провели контрнаступательные операции на шести участках фронта, и на некоторых их них добились успехов в ходе операций.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

В Минобороны РФ, а также ряд других российских источников утверждали, что ВСУ вели наступательные операции на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 2 июля, что наши военные продолжают неустановленное наступление на флангах вокруг Бахмута.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ имели неустановленные успехи к юго-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 1 июля, видно, что украинские войска продвигались к северо-востоку от Владимировки (12 км к юго-востоку от Угледара) на западе Донецкой области.

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области.

Коллаборант и представитель оккупационной "администрации" в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы продвинулись к позициям российских траншей в районе Роботино (12 км к югу от Орехова), и что в этих окопах идет рукопашный бой.

В отчете указывается, что некоторые российские источники продолжают описывать эти контрнаступательные операции ВСУ как "более мелкие" тактические действия, чем ранние украинские контрнаступательные операции.

Ключевые выводы:

2 июля РФ нанесла еще одну серию ракетных и беспилотных ударов по югу Украины и Киеву.

Конфликт Минобороны РФ с сообществом "военкоров" из-за тривиальной боевой операции может свидетельствовать о том, что российское военное командование не думает, что у него есть какие-либо другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину на фоне продолжающегося контрнаступления ВСУ.

Попытка Минобороны РФ преувеличить возможную тактическую победу российских сил у Антоновского моста и усилия ведомства по ограничению информации, противоречащей друг другу, привели к обратным результатам.

Путин по-прежнему стоит перед выбором: либо встать на сторону Минобороны РФ, чтобы защитить свою ослабленную репутацию, либо сохранить свою поддержку среди провоенных ультранационалистических блогеров и их покровительских сетей.

Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на линии фронта Купянск - Сватово - Кременная.

Украинские и российские силы продолжали проводить ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка - Донецк.

Сообщается, что ВСУ провели ограниченные наступательные операции на западе Донецкой области и по состоянию на 2 июля продвинулись вперед.

Российские источники утверждали, что российские и украинские силы вели ограниченные наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей.

Российские источники утверждают, что по состоянию на 2 июля ВСУ занимают ограниченные позиции в восточном (левобережье) Херсонской области в районе Антоновского моста.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти планируют создать региональные центры по разработке беспилотников в Нижнем Новгороде, а также в оккупированных Севастополе (АР Крым) и Мариуполе (Донецкая область).

Украинские и белорусские источники сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и другие белорусские официальные лица и граждане активно участвуют в депортации украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.

Ситуация на фронтах

Как проинформировали ранее в Генштабе ВСУ, подразделения украинских войск продолжают наступательные операции на трех направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.

Также сообщалось, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ продвигаются под Бахмутом, имеют успехи на флангах. Однако, по его словам, оккупанты усилили атаки на Лиманско-Купянском направлении.

Напомним, что в сводке Генштаба ВСУ также сообщили, что захватчики сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. По мнению экспертов ISW, российское командование может перебросить под Бахмут силы из других направлений, чтобы сдержать наступление украинских защитников.