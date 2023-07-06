ВСУ ведут наступление на пяти направлениях и нанесли ракетные удары по тылу оккупантов, - ISW

Украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Как показывают геолокационные кадры, украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.

Кроме этого, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, были нанесены удары по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Кроме этого, зафиксированы украинские удары по российским позициям вблизи Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.

Ключевые выводы ISW:

По сообщениям, 5 июля украинские войска провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.

Ночью и днем 5 июля украинские войска нанесли ряд ракетных ударов по тыловым позициям россиян вдоль всего фронта.

Россия, вероятно, продолжает создавать информационные условия для возможного нападения на ЗАЭС под фальшивым флагом, но маловероятно, что это может привести к радиологическому инциденту.

Украинские официальные лица сообщили, что Россия продолжает закупать иранские беспилотники Shahed и создает условия для производства этих беспилотников у России при содействии Ирану.

Президент Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от угроз применения ядерного оружия в Украине во время своего визита в Москву в конце марта.

Российские и украинские войска продлили наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.

Российские чиновники создают информационные поводы для переноса региональных выборов в оккупированной Украине, вероятно, из-за опасений успешных украинских контрнаступлений.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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