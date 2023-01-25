ВСУ ведут бои за трассу на Сватово, а оккупанты пытаются наступать на Бахмут: карты боев

Луганское направление: ВСУ ведут бои за контроль трассы на Сватово

Войска РФ продолжали ограниченные контратаки вдоль линии Святово-Кременная, а ВСУ, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной 24 января. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы продолжают перебрасывать большое количество мобилизованных военнослужащих на передовую в Луганской области.

Украинские войска ведут бои за контроль над трассой Н-26, которая ведет в Сватово. ВСУ также пытаются удержать позиции в районе Новоселовского и вытеснить российские войска из этого района, чтобы возобновить контрнаступление.

Украинские войска продолжают использовать небольшие группы, чтобы занять позиции в лесах вокруг Кременной и вести пехотные атаки на Кременную с юга.

Донецкое направление: боевики ЧВК "Вагнера" не оставляют попыток наступления на Бахмут

Украинские войска отразили атаки оккупантов в районе самого Бахмута; в пределах 22 км к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки, Роздоловки, Села и Красной Горы; и в 7 км к юго-западу от Бахмута возле Клищевки.

Кадры с геолокацией, опубликованные 23 января, вероятно, указывают на то, что российские войска продвинулись к западу от Подгородного (5 км к северо-востоку от Бахмута) и контролируют населенный пункт. Российские блогеры утверждают, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжали попытки наступления на южной, северной и восточной окраинах Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 января, видны российские силы к югу от Бахмута и к западу от Клищевки.

Российские источники продолжают ложно утверждать, что войска РФ перекрывают украинские наземные пути сообщения в Бахмут. Эксперты ISW считают, что оккупанты не смогли перерезать большинство украинских путей сообщения к Бахмуту.

Войска РФ также продолжили наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в районе Новобахмутовки (14 км к северо-востоку от Авдеевки) и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Водяного и Марьинки.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 23 января, показывают, что российские войска, вероятно, вышли на окраины Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). Также ВСУ нанесли удар с помощью HIMARS по железнодорожной инфраструктуре в Иловайске (14 км к востоку от Донецка) в ночь с 23 на 24 января.

Российские источники утверждали, что 24 января российские войска начали наступление в районе Угледара. Вероятно, это заявление предназначалось для создания позитивных нарративов, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в Бахмуте.

Южное направление: спецназ ВСУ совершил рейд по левобережью Херсонской области

Оккупанты, вероятно, продолжали наносить ограниченные удары в Запорожской области. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска перевезли 450 раненых в госпиталь в Днепрорудном Запорожской области (в пределах 30 км от предполагаемой линии фронта) после неустановленных боев с украинскими войсками, подтверждая российские сообщения о том, что в последнее время в Запорожском секторе велись боевые действия.

ГУР МО Украины опубликовало кадры, на которых украинский спецназ проводит ночной рейд в районе Новой Каховки на левом берегу Днепра. В ходе рейда ВСУ обнаружили российский передовой пункт дислокации и уничтожили российский командный пункт.