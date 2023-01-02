ВСУ ведут бои за ключевую трассу в Луганской области, - британская разведка

Как отмечается в сводке, в течение последних пяти дней российские и украинские силы вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от города Кременная в Луганской области, удерживаемого Россией

По данным британской разведки, Р66 является ключевым маршрутом снабжения северной части Донбасского фронта России из Белгородской области России.

Использование трассы было нарушено украинской артиллерией с октября. Но если бы Украина смогла ликвидировать маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы оборону Кременной Россией, отмечают в Минобороны Британии.