ВСУ ведут атаки южнее Крынок на левом берегу Днепра: карты ISW

Украинские силы стабилизировали линию обороны непосредственно к западу от Авдеевки. Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Орловки (к западу от Авдеевки), а также, вероятно, продвинулись на глубину до 200 метров в районе Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Сватово на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная 28 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 28 февраля, показывает, что российские войска продвинулись в Табаевку (к северо-западу от Сватово).

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синкьовки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска атакуют к северо-востоку от Купянска на линии Синьковка-Петропавловка, чтобы обойти Синьковку с запада в направлении Купянска.

Операция №2 - Донецкая область

ISW наблюдал визуальное подтверждение действий российских войск на восточной окраине Ивановского.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.

Российские войска недавно продвинулись к западу и северо-западу от Авдеевки и, как сообщается, продолжили наступление в этом районе 28 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 28 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Орловки (к западу от Авдеевки).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 27 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в районе буреломов к югу от Степового (к северо-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового и Бердичей;

к западу от Авдеевки в районе Орловки и Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Украинские официальные лица продолжают сообщать, что украинские силы стабилизировали линию обороны непосредственно к западу от Авдеевки. 28 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские войска решили установить линию обороны вдоль линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, где местность и несколько водохранилищ благоприятны для оборонительных операций.

Лиховой заявил, что украинские силы блокировали продвижение России на окраинах Орловки, а 27 февраля заявил, что украинские силы стабилизировали свои оборонительные рубежи вдоль линии Тоненькое-Орловка-Бердычи.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 28 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 28 февраля, показывает, что подразделения российской армии при поддержке бронетехники недавно продвинулись на южную окраину Красногоровки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Украинские и российские источники сообщают:

о боях близ Угледара;

к югу от Великой Новосилки в районе Старомайорского и Урожайного;

и к юго-западу от Великой Новосилки в районе Приютного и Малиновки.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к северу от Приютного.

Другой военный блогер отметил, что в последние дни российские войска активизировались в районе Великой Новоселки, и охарактеризовал действия России здесь как “медленное наступление” на украинские позиции.

"Южная ось"

Несколько российских источников утверждали, что российские войска продолжают сражаться на южных окраинах Работино, и сообщили, что украинские силы сохраняют позиции в северной части Работино.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска возобновили атаки к северо-западу от Вербового, но украинские войска все еще удерживают здесь свои позиции.

Украинские войска сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра и, возможно, временно усилили атаки на левом берегу Херсонской области по состоянию на 27 февраля.

Украинские и российские источники сообщили, что боевые действия продолжаются в Крынках, где российские источники утверждали, что украинские силы сохраняют ограниченное присутствие.

Один милблогер утверждал, что украинские войска также вели атаки к юго-западу от Крынков в районе Пищановки-Подступного, для отвлечения российских войск от Крынков, поскольку украинские войска подтянули к этому району дополнительные резервы.

Блогеры также утверждали, что украинские войска сосредоточены в дачном районе возле Антоновского моста.