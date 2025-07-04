ВСУ второй раз за неделю ударили по командованию армии РФ в Донецкой области: детали

Силы обороны Украины второй раз за неделю успешно ударили по командному пункту 8-й армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"3 июля Силы обороны Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ", - сообщили военные.
В то же время отмечается, что защитники также поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Потери противника, по данным Генерального штаба ВСУ, уточняются.
"Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу",- подчеркнули в штабе.
В то же время военные отметили, что Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора.
"Украина будет продолжать борьбу, пока все российские войска не будут выведены с суверенной территории нашего государства и не будет восстановлен справедливый и длительный мир", - подытожили в Генштабе.
Напомним, что 1 июля Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Заметим, что в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесли точный удар по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированной территории Донецкой области.
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