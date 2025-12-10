ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

По данным Генштаба, вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 141 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилепки и в направлении Избицкого.



На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.



На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.



На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.



На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.



На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в сторону Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего и Новопавловки.



На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполье.



На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Приднепровском направлениипротивник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.