ВСУ ударили по тренировочному полигону россиян в Запорожской области

Удар был осуществлен реактивной артиллерией, вероятнее всего, РСЗО HIMARS. ВСУ ударили кассетными боеприпасами GMLRS M30A1 DPICM. Они несут большое количество предварительно сформированных обломков и способны эффективно поражать живую силу противника.

Отмечается, что удар произошел в момент проведения на полигоне тренировок личного состава.

Издание также отмечает, что российские войска начали готовить тренировочные комплексы на временно оккупированной части территорий Украины. Большинство из этих полигонов находится в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии, которая уже неоднократно наносила по ним удары.

Видео с ударом было опубликовано в Telegram-канале WarLife 18+.