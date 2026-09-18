ВСУ ударили по станции управления дронами "Орион" в Крыму, - Генштаб

Подразделения сил обороны Украины 17 сентября и в ночь на 18 сентября поразили ряд важных объектов российских войск.

В частности, в районе Новофедоровки на аэродроме Саки в Крыму поражена наземная станция управления беспилотниками "Орион". По данным Генштаба, поражение этой станции существенно ограничивает применение таких комплексов кафирами на соответствующем направлении.

"Орион" ("Иноходец") – российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Он способен находиться в воздухе до 24 часов, вести оптико-электронную разведку на высотах до 7,5 км, а также нести управляемое вооружение массой до 200-250 кг.

В районе Донецка Силы обороны поразили место хранения, подготовки и пуска ударных дронов. Кроме того, в Луганской области подтверждено поражение склада боеприпасов в районе Довжанска и состава материально-технических средств оккупантов вблизи Кипучего.