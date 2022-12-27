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ВСУ ударили по позиции россиян возле Васильевки: около 100 оккупантов ранены и убиты

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 08:29
ВСУ ударили по позиции россиян возле Васильевки: около 100 оккупантов ранены и убиты Фото: ВСУ ударили по россиянам возле Васильевки Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают подготавливать почву для освобождения Запорожской области. Так, 25 декабря ВСУ поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными", - говорится в сводке.

При этом среди них - 15 сотрудников ФСБ России.

К тому же авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. 26 декабря ВСУ успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

К тому же в Луганской области в ходе контрнаступательных действий ВСУ продолжают продвигаться в районе "Сватово - Кременная", в Донецкой области войска РФ не прекращают штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а под Мелитополем Запорожской области враг готовится к "битве века".

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