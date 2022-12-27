ЗСУ вдарили по позиції росіян біля Василівки: близько 100 окупантів поранено та вбито
Українські військові продовжують готувати ґрунт для звільнення Запорізької області. Так, 25 грудня ЗСУ вразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими", - йдеться у зведенні.
При цьому серед них -15 співробітників ФСБ Росії.
До того ж авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.
А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.
Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Так, 26 грудня ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
До того ж у Луганській області в ході контрнаступальних дій ЗСУ продовжують просуватися в районі "Сватове - Кремінна", в Донецькій області війська РФ не припиняють штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а під Мелітополем Запорізької області ворог готується до "битви століття".
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