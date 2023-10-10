ВСУ ударили по позициям минометчиков РФ. Враг бросил позиции и сбежал (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции российских минометчиков и с помощью дрона ударили по ним. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины .

"Аэроразведчики 32 отдельной механизированной бригады "придавили" вражеских минометчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они мешали работать пехоте ВСУ.

"После первого "предупреждения" расчет начал убегать, теряя "портянки", - добавили в Сухопутных войсках.

Потери России на войне в Украине

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 450 российских оккупантов. Силы обороны также уничтожили дополнительно 6 танков, 7 артиллерийских систем и 17 беспилотников противника.

Также ВСУ за минувшие сутки ликвидировали около 200 российских кафиров и уничтожили два состава боеприпасов и технику врага на Таврическом направлении.

По данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений на фронтах. Украинские военные держат оборону на востоке и юге и проводят наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.