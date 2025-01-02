ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Курской области

По данным Генштаба, во время удара были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", - сообщили в Генштабе.

Вооруженные Силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

Напомним, сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области.

"Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого", - написал он.

Что известно о 810-й бригаде РФ

Напомним, 810-я бригада морской пехоты РФ сейчас базируется во временно оккупированном Севастополе. Однако часть подразделения участвует в боевых действиях на Курском направлении.

Стоит заметить, что в ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области.