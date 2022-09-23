ВСУ ударили по двум российским командным пунктам в Херсонской области

За сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах.

Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением, отмечают в ОК.

Потери врага на юге в течение дня составили:

18 военных,

3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",

2 танка,

2 единицы другой автобронетехники,

Подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море пополнилась до 14 единиц. Отныне на боевом дежурстве 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель с общим количеством 28 "Калибров".

Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.