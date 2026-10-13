ВСУ ударили по базе в РФ, где ремонтируют "Искандеры" для атак на Украину

Удары украинские военные нанесли 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года.

В районе Кондринки Курской области поражена ремонтная база. Это база для ремонта самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин ракетного комплекса "Искандер-М".

Еще одну цель поразили на Брянщине. В районе населенного пункта Шкрябино ударили по радиолокационной станции (радару) противника.

На временно оккупированной территории Луганской области поражены логистические объекты российских подразделений. В районе Довжанска это склад горюче-смазочных материалов, а в районе Рубежного - склад боеприпасов.

Также украинские воины ударили по местам, где сосредоточена живая сила противника. Скопление российских военных поражено в районах Селидового, Раздольного, Суженко и Мирнограда Донецкой области, Набережного Запорожской области, а также Куземовки Луганской области.

В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Напомним, в ночь на 11 октября дроны атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимирской области России.

В компании подтвердили, что его работа полностью остановлена, а в стране перестали работать десятки сервисов.