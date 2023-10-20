ВСУ успешно истощают российские резервы в ходе контрнаступления, - ISW

Украинские военные целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные российские резервы, сохраняя при этом максимально сохраняя свои собственные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным экспертов ISW, российским силам в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они изо всех сил пытаются создать. Аналитики ISW также ранее отмечали, что ВСУ вступали в бой против преобладающих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

Аналитик Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, "становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".

Ключевые выводы ISW: