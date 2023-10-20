ВСУ успешно истощают российские резервы в ходе контрнаступления, - ISW
Украинские военные целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные российские резервы, сохраняя при этом максимально сохраняя свои собственные резервы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным экспертов ISW, российским силам в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они изо всех сил пытаются создать. Аналитики ISW также ранее отмечали, что ВСУ вступали в бой против преобладающих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта.
Аналитик Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, "становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".
Ключевые выводы ISW:
- Российские источники продолжали обсуждать масштабные украинские наземные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Спутниковые снимки, опубликованные 18 октября, позволяют предположить, что в результате удара ATACMS по аэродрому Луганска 17 октября были повреждены несколько вертолетов.
- 19 октября украинские официальные лица сообщили, что украинские силы за последние 10 дней сбили пять российских самолетов в Донецкой области.
- ВСУ 19 октября продвинулись к югу от Бахмута и в Запорожской области на фоне продолжающихся контрнаступательных операций.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи в Пхеньяне, что, вероятно, является частью продолжающихся усилий РФ по закупке дополнительных боеприпасов у КНДР.
- Министерство обороны России продолжает усилия по вытеснению остатков боевиков ЧВК "Вагнера" из Сирии.
Ранее сообщалось, что ВСУ почти на полкилометра продвинулись в районе Вербового Запорожской области.
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