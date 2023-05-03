ВСУ успешно контратаковали возле Авдеевки: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 2 мая. Генштаб Украины сообщил, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового), Дибровы (5 км юго-западнее Кременной) и Белогоровки (11 км южнее Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы также совершили неудачные наземные атаки вблизи Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Торского (16 км к западу от Кременной). Другой российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска вступили в позиционные бои у Площадки (16 км к северо-западу от Кременной) и балки Журавка (18 км к западу от Кременной) 1 мая.

Бои на Донбассе

Российские войска добились незначительных успехов вблизи Бахмута, но не продвинулись в самом городе 2 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к северо-востоку от шоссе O0506 у Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута произошло 17 боевых столкновений. Череватый также сообщил, что украинские войска периодически атакуют российские позиции в Бахмуте, когда видят возможность провести штурм, не угрожающий их войскам, и отметил, что украинские контратаки являются частью украинской мобильной обороны в Бахмуте.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше в западном и северо-западном Бахмуте и проводили штурмы в северной, западной и южной частях города. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Предтечино (14 км к юго-западу от Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что русские войска также проводили штурмы у Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и в направлении Александро-Шултино (15 км к юго-западу от Бахмута).

Российские источники утверждали, что 2 мая украинские силы совершили успешные контратаки в районе Авдеевки. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы контратакуют в Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки) и провели частично успешную контратаку в направлении Водайного (8 км юго-западнее Авдеевки).

Другие российские "военкоры" утверждали, что украинские силы контратаковали восточнее Троицкого (17 км северо-восточнее Авдеевки) и продвинулись в этом районе на 1,5 км.

Однако ISW не наблюдала последние визуальные доказательства успешных украинских контратак в районе Авдеевки. Украинские силы проводят периодические ограниченные локализованные контратаки в районе Авдеевки, и заявленное украинское продвижение, вероятно, является частью этой продолжительной схемы.

2 мая российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (7 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска наступали на юго-запад Авдеевки. Российский источник утверждал, что российские войска захватили украинские позиции к югу от Каменки (5 км северо-восточнее Авдеевки) 1 мая, хотя ISW еще не нашел визуального подтверждения этого заявления.

2 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Украинские силы продолжают действовать на островах и вокруг них в дельте реки Днепр Херсонской области. Геолокационные кадры, опубликованные российским военным блоггером 2 мая, показывают, как украинские войска проводят рейд в районе порта Херсона к югу от Херсона. Эти кадры, вероятно, являются частью продолжающегося украинского присутствия на островах реки Днепр, как ранее оценивало ISW.

Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются непонятными, и ISW пока не оценивает, что украинская деятельность в и за рекой Днепр в Херсонской области является контрнаступательным усилием.

Украинские войска продолжают наносить удары по ключевым российским материально-техническим узлам в Запорожской области. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинских военных в том, что 2 мая они выпустили восемь ракет HIMARS по Токмаку и нанесли удары по железной дороге и жилым кварталам. Как сообщал ISW ранее, украинские войска постоянно нацеливали такие узлы, как Токмак и Мелитополь, по крайней мере, с сентября 2022 года, и эти удары не являются отклонением от этой модели.

Российские источники обвинили украинские войска в ударах по Крыму 1 мая. Российские оккупационные власти утверждали, что 1 мая российские войска сбили два украинских беспилотника, нацеленных на Евпаторию. Улучшение погодных условий, вероятно, позволит украинским и российским силам чаще использовать дроны.