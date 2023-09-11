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У ВСУ успехи в районе Клищеевки и Андреевки под Бахмутом, - Маляр

Фото: у ВСУ успехи в районе Клищеевки и Андреевки под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Бахмутском направлении, которое является одним из отрезков наступления украинских военных на востоке, у Сил обороны определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Там (в районе Клещиевки и Андреевки, - ред.) мы вытесняли противника с занимаемых позиций и там есть у нас определенные продвижения вперед. И за прошедшую неделю освобожденная территория там составила около 2 квадратных км", - рассказала она.

У ВСУ успехи в районе Клищеевки и Андреевки под Бахмутом (deepstatemap.live)

В общей сложности, по данным Маляр, во время наступательной кампании под Бахмутом освобождены на сегодняшний день уже 49 квадратных км.

Успехи контрнаступления ВСУ

Силы обороны Украины в течение прошлой недели освободили около 1,5 кв. км на южном фронте. В районе Работино на Мелитопольском направлении есть успехи. Кроме того, в течение последней недели ВСУ освободили часть Опытного под Донецком. Закрепляются на достигнутых рубежах.

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БахмутВооруженные силы Украины