ВСУ поразили три важных объекта РФ, количество атак возросло. Какова ситуация на фронте

"Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора.

Они произошли в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лисовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.

Ситуация на других участках фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. ВСУ остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь - из РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.