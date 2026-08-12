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ВСУ поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму

13:30 12.08.2026 Ср
2 мин
Силы обороны ослабляют возможности РФ управлять дронами
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму (Getty Images)

Украинские беспилотники поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму и другие важные объекты россиян на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны Украины в ночь на 12 августа поразили:

  • наземный ретранслятор для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Оленевки, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым;
  • ремонтное подразделение врага в районе Мариуполя Донецкой области;
  • место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем оккупантов в районе Марьевки Луганской области.

Генштаб отметил, что представление этих объектов ослабляет возможности противника осуществлять управление ударными дронами, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.

Последние удары Украины по РФ

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 12 августа поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.

По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.

Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.

Известно, что российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов.

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