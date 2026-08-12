ВСУ поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму

Последние удары Украины по РФ

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 12 августа поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.

По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.

Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.

Известно, что российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов.