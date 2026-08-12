ВСУ поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму

Украинские беспилотники поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму и другие важные объекты россиян на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Силы обороны Украины в ночь на 12 августа поразили:
Генштаб отметил, что представление этих объектов ослабляет возможности противника осуществлять управление ударными дронами, поддерживать исправность военной техники и обеспечивать деятельность своих подразделений.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 12 августа поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.
По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.
Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.
Известно, что российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов.