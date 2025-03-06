ВСУ поразили пункты управления россиян в Херсонской и Курской областях, - Генштаб

Воздушные силы ВСУ вчера, 5 марта, нанесли высокоточные удары по пунктам управления российской армии в Херсонской и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, 5 марта Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточные удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ в городе Алешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также украинские военные ударили по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты Вооруженных сил РФ в селе Плехово Курской области.

"Эти удары - продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала Вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что Воздушные силы всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей российских оккупантов вести агрессивную войну против украинского народа.