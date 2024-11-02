ВСУ поразили пункт управления и склад с российскими дронами: ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления дрона, один склад с дронами и еще один пункт управления захватчиков.
Харьковское. Враг однажды пытался штурмовать в районе Волчанска, без успеха.
Купянское. За сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.
Лиманское. Враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение еще продолжается.
Краматорское. Оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки поблизости были остановлены.
Торецкое. Враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.
Покровское. Украинские защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Променя, Силы обороны отразили 16 атак.
Кураховское. Наиболее напряженная ситуация, Силы обороны отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Вовченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.
Времевское. Противник совершил четыре штурма украинских позиций в районах Трудового и Максимовки.
Приднепровское. Оперативная обстановка без значительных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 697 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 1270 россиян.
Россия пытается скрыть свои потери. Кроме того, враг хочет привлечь войска КНДР к войне против Украины. По данным разведки, речь идет об около 12 тысячах военных.
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