ВСУ поразили пункт управления и склад с российскими дронами: ситуация на фронте

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления дрона, один склад с дронами и еще один пункт управления захватчиков.

Ситуация на направлениях:

Харьковское. Враг однажды пытался штурмовать в районе Волчанска, без успеха.

Купянское. За сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.

Лиманское. Враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение еще продолжается.

Краматорское. Оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки поблизости были остановлены.

Торецкое. Враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

Покровское. Украинские защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Променя, Силы обороны отразили 16 атак.

Кураховское. Наиболее напряженная ситуация, Силы обороны отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Вовченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

Времевское. Противник совершил четыре штурма украинских позиций в районах Трудового и Максимовки.

Приднепровское. Оперативная обстановка без значительных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.