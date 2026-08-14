ВСУ поразили объект газового гиганта РФ в порту Усть-Луга

"В ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ", - говорится в сообщении.

На месте удара зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки.

"Новатек-Усть-Луга" - производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата.

Мощность - почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса употребляется в военно-экономической деятельности РФ и задействована в обеспечении потребностей русских вооруженных сил.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.