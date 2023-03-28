ВСУ поразили базу оккупантов в Мелитополе, войска РФ наступают в Бахмуте: карты боев ISW

Луганское направление: оккупанты пытаются продвигаться на линии Сватово - Кременная

Российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово - Кременная и по состоянию на 27 марта добились незначительных успехов в районе Сватово. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвинулись в Райгородку, в 12 км к западу от Сватово.

По данным росСМИ, оккупанты якобы отразили атаки украинских ДРГ вблизи Стельмаховки, в 12 км к северо-западу от Сватово. Войска РФ также продолжают попытки продвинуться к западу от Площанки (15 км к северу от Кременной). По данным официального представителя Восточной группы войск Украины Сергея Череватого, российские войска по линии Купянск — Лиман.

Донецкое направление: войска РФ незначительно продвинулись на севере Бахмута

Оккупанты продолжали атаки в Бахмуте и его окрестностях. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 24 и 26 марта, показывают, что оккупанты, вероятно, продвигались по нескольким улицам на северо-западе Бахмута.

По данным росСМИ, боевики группы "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 27 марта, видно, как руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра Бахмута. Российские блогеры утверждали, что 26 марта боевики ЧВК вышли к железнодорожной линии на севере Бахмута и продолжили наступление в пределах городских районов на севере и юго-западе города.

Также российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и на юго-западной окраине Донецка возле Марьинки. Российские источники утверждали, что 26 марта оккупанты выдвинулись на северную окраину Марьинки и продолжили бои за населенный пункт. На кадрах с геолокацией также видно, что оккупанты продвинулись к северу от Новомихайловки, примерно в 10 км к югу от Авдеевки.

Южное направление: ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Мелитополе

Армия РФ все чаще разбрасывает боевые части вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины. 27 марта российские источники утверждали, что на запорожском направлении действует 136-я мотострелковая бригада (58-я общевойсковая армия, ЮВО). Личный состав 136-й мотострелковой бригады также замечен в районе Угледара и на Авдеевском направлении.

Развертывание разных соединений ВДВ по всей линии фронта еще раз указывает на то, что оккупанты не сосредоточили свои самые элитные силы для какого-либо согласованного наступления на одном отдельном участке фронта.

Российские силы снизили темпы обстрелов Херсонской области с 90-100 до 50-60 раз в сутки. По информации спикера ВВС Украины Юрия Игната, оккупанты переоборудуют неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 в управляемые ракеты для замены крылатых ракет.

ВСУ нанесли удар HIMARS по общежитию российских военных и сотрудников МВД в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Также по данным Южного оперативного командования Украины, ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения российских войск на востоке Херсонской области.