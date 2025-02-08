ВСУ поразили 20 районов сосредоточения врага: актуальные карты боев

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему противника.

Фото: Генштаб показал карты боев (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также осуществил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 - из РСЗО.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.