ВСУ поразили 20 районов сосредоточения врага: актуальные карты боев

На фронте за последние сутки зафиксировали 123 боевых столкновения. Самыми активными направлениями фронта остаются Покровское и Курское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему противника.
Фото: Генштаб показал карты боев (t.me/GeneralStaffZSU)
На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.
На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.
На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также осуществил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 - из РСЗО.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте более 847 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1210 россиян.
Британская разведка прогнозирует, что РФ продолжит терять ежедневно более тысячи бойцов.
По информации аналитиков, январь 2025 года стал для российской армии вторым по потерям. Наибольшие потери РФ на фронте были зафиксированы в декабре 2024 года.
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