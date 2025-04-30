ВСУ поразили 15 районов с техникой и военными России. Названы самые "горячие" направления фронта

За 29 апреля на фронте в Украине произошли 177 боевых столкновений. Самыми "горячими" являются три направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаба ВСУ.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также осуществил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного.
На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Всего за прошедшие сутки потери России составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и девять единиц специальной техники оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.