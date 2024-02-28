ВСУ держат оборону под Работино, на Бахмутском направлении тяжелые бои: карты ISW

На фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, вблизи Работино и Вербового, и возле Крынок. Силы обороны сдерживают российских захватчиков на Авдеевском направлении, где интервенты продолжают давить.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои 27 февраля продолжались на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 500 метров к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и на 300 метров к западу от Кременной близ Тернов и Торского, хотя эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска возле Синьковки; северо-западнее Сватового возле Ивановки, Кисловки, Табаевки; и к западу от Кременной возле Тернов. Спикер Группировки войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что войска РФ на Купянском и Лиманском направлениях наносят планирующие бомбовые удары по позициям украинской артиллерии и танкистов, а также используют беспилотники "Шахед" для ударов по позициям украинских фронтов.

Спикер бригады ВСУ, действующей на Купянском направлении, заявил, что войска РФ продолжают вести наступательные действия на Купянск с переменной интенсивностью, при этом оккупанты сначала атакуют некоторое время, затем после потерь снижают темп своих наступательных действий, чтобы перегруппироваться и пополнить, а затем снова усилить наступления

Ранее аналитики ISW оценивали, что войска РФ, вероятно, намерены чередовать интенсивность операций вдоль всей линии Купянск - Сватово - Кременная в шахматном порядке, чтобы позволить своим силам периодически перегруппировываться и готовиться к будущим штурмам.

Операция №2 - Донецкая область

Сообщается, что войска РФ продвинулись западнее Бахмута на фоне продолжения позиционных боев на Бахмутском направлении 27 февраля. Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на северную и юго-восточную окраины Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута) и двигаются в центр села. Спикер Группировки войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш отметил, что чеченские подразделения "Ахмата" наступают юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Курдюмовки, пытаясь прорваться к н.п. Часов Яр (к западу от Бахмута).

Украинские и российские источники отмечали, что продолжаются тяжелые бои северо-западнее Бахмута вблизи Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки и Курдюмовки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что недавно на Бахмутском направлении прибыли части 102-го мотострелкового полка Южного военного округа ВС РФ, и продвинулись к северо-востоку от Ивановского.

Войска РФ продвинулись западнее Авдеевки после того, как ВСУ отступили из двух населенных пунктов в этом районе 27 февраля. Спикер Группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой 27 февраля заявил, что украинские войска отступили из Северного (к западу от Авдеевки) и Степного (к северо-западу от Авдеевки) после упорных боев в ночь с 26 на 27 февраля. Впоследствии Министерство обороны России заявило, что их войска полностью захватили Северное. Лиховой также сообщил, что ВСУ стабилизировали свою оборону вдоль линии Тоненько - Орловка - Бердичи, которая проходит к западу от района Северное - Степное.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 февраля, показывают российского солдата 15-й отдельной мотострелковой бригады в н.п. Степное, подтверждая, что войска РФ захватили населенный пункт. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 27 февраля, показывают, что оккупанты продвигались вдоль полосы северо-западнее Авдеевки.

Российские источники также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к северо-восточной Орловке (приблизительно 3 км к западу от Авдеевки) и к востоку и юго-востоку от Бердичева (примерно 4 км к северо-западу от Авдеевки), хотя аналитики ISW еще не наблюдали подтверждение продвижения интервентов в окрестностях этих двух небольших поселков.

Российский военкор утверждал, что 27 февраля войска РФ якобы продвинулись примерно на 2,68 км в ширину и 1,1 км вглубь в общем направлении Авдеевки.

Сообщается, что 27 февраля войска РФ продвинулись западнее и юго-западнее города Донецка, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения изменений линии фронта в этом районе. Российский "военкор" утверждал, что якобы войска РФ продвинулись в южной Красногоровке и северо-западнее Марьинки (оба к западу от города Донецк). Блогеры также рассказывали, будто войска РФ продвинулись в пределах восточной Новомихайловки (юго-западнее Донецка), хотя аналитики Института изучения войны не наблюдали визуального подтверждения недавнего продвижения россиян в Новомихайловке.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

27 февраля на участке административной границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Украинские и российские источники заявили, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Угледара; к югу от Великой Новоселки вблизи Старомайорского и Урожайного; юго-западнее Великой Новоселки близ Малиновки; и юго-восточнее Гуляйполя у Марфополя.

27 февраля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Украинские и российские силы заявили, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботиного и Вербового (восточнее Работино). Один российский "военкор" заявил, что якобы войска РФ могли захватить Работино, но отметил, что эта информация до сих пор не подтверждена. Другие блоггеры утверждали, что ВСУ все еще сохраняют позиции в Работино, а в ISW не заметили визуальных доказательств того, что оккупанты полностью захватили поселок.

В отчете отмечается, что 27 февраля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области вблизи Крынок.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба в вечерней сводке 27 февраля, на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян возле Клещиевки (Донецкая область) и поразили радиолокационную станцию противника.

Кроме того, как информировали в военном командовании, общие потери России в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину и к утру 27 февраля составили уже около 411 550 солдат.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.