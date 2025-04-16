ВСУ держат оборону: Генштаб показал, где идут самые горячие бои

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Враг нанес массированные авиаудары, атаковал дронами и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки в районе проведения боевых действий зафиксировано 111 боевых столкновений.

За сутки противник нанес 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил более 6600 обстрелов, в том числе 126 из реактивных систем залпового огня, и применил 2923 дрона-камикадзе.

Ударам подверглись населенные пункты в нескольких областях Украины, в частности Краснополье, Миропольское, Турья, Проходы, Новодмитровка, Наумовка, Осоевка, Малая Рыбица, Петрушевка (Сумская область); Новополье, Зеленое Поле (Донецкая область); Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка (Запорожье).

В ответ украинская авиация и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, четыре средства ПВО и две артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям:

Харьковское направление. Враг за прошедшие сутки один раз пытался прорвать оборону в районе Волчанска. Наступление было остановлено, противник понес потери и отступил.

Купянское направление. Три штурмовые действия российских войск были зафиксированы возле Новой Кругляковки и Загрызово. Силы обороны успешно отбили атаки, нанося потери живой силе и технике противника.

Лиманское направление. На этом направлении отмечено 14 попыток наступления. Враг пытался продвинуться в районе Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды, Нового, Зеленой Долины и Григорьевки. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений все атаки были сорваны.

Северское направление. Оккупационные войска пять раз пытались атаковать в районе Верхнекаменского и Белогоровки. Наши защитники остановили врага и сохранили контроль над позициями.

Краматорское направление. В течение суток произошло три боевых столкновения вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочек. Противник не достиг успеха, понес потери и отступил.

Торецкое направление. Чрезвычайно напряженная ситуация - враг совершил 19 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Курдюмовки. Силы обороны держат оборону, нанося существенные потери агрессору.

Покровское направление. Наиболее интенсивные боевые действия велись здесь - 32 штурма в районах Сухой Балки, Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, Троицкого, Водяного Второго, Богдановки, Андреевки и Старой Николаевки. Противник безуспешно пытался прорвать оборону, но был остановлен со значительными потерями.

Новопавловское направление. Агрессор 12 раз атаковал позиции наших войск вблизи Константинополя, Привольного, Разлива, Свободного Поля и Отрадного. Все штурмы отбиты, враг понес потери.

Ореховское направление. Здесь зафиксировано одно наступательное действие оккупантов в районе Каменского.

Приднепровское направление. Российские войска осуществили одну попытку продвижения.

Курская область (операционная зона). Украинские военные отбили 17 атак противника. Кроме того, враг нанес 38 авиационных ударов (применив 72 управляемые авиабомбы) и совершил 407 артиллерийских обстрелов, из них пять из реактивных систем залпового огня.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.