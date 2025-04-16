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ВСУ держат оборону: Генштаб показал, где идут самые горячие бои

Среда 16 апреля 2025 08:45
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ВСУ держат оборону: Генштаб показал, где идут самые горячие бои Фото: Генштаб обновил данные о боях на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Враг нанес массированные авиаудары, атаковал дронами и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки в районе проведения боевых действий зафиксировано 111 боевых столкновений.

За сутки противник нанес 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил более 6600 обстрелов, в том числе 126 из реактивных систем залпового огня, и применил 2923 дрона-камикадзе.

Ударам подверглись населенные пункты в нескольких областях Украины, в частности Краснополье, Миропольское, Турья, Проходы, Новодмитровка, Наумовка, Осоевка, Малая Рыбица, Петрушевка (Сумская область); Новополье, Зеленое Поле (Донецкая область); Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка (Запорожье).

В ответ украинская авиация и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, четыре средства ПВО и две артиллерийские системы.

Ситуация по направлениям:

Харьковское направление. Враг за прошедшие сутки один раз пытался прорвать оборону в районе Волчанска. Наступление было остановлено, противник понес потери и отступил.

ВСУ держат оборону: Генштаб показал, где идут самые горячие бои

Купянское направление. Три штурмовые действия российских войск были зафиксированы возле Новой Кругляковки и Загрызово. Силы обороны успешно отбили атаки, нанося потери живой силе и технике противника.

Лиманское направление. На этом направлении отмечено 14 попыток наступления. Враг пытался продвинуться в районе Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды, Нового, Зеленой Долины и Григорьевки. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений все атаки были сорваны.

Северское направление. Оккупационные войска пять раз пытались атаковать в районе Верхнекаменского и Белогоровки. Наши защитники остановили врага и сохранили контроль над позициями.

Краматорское направление. В течение суток произошло три боевых столкновения вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочек. Противник не достиг успеха, понес потери и отступил.

Торецкое направление. Чрезвычайно напряженная ситуация - враг совершил 19 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Курдюмовки. Силы обороны держат оборону, нанося существенные потери агрессору.

ВСУ держат оборону: Генштаб показал, где идут самые горячие бои

Покровское направление. Наиболее интенсивные боевые действия велись здесь - 32 штурма в районах Сухой Балки, Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, Троицкого, Водяного Второго, Богдановки, Андреевки и Старой Николаевки. Противник безуспешно пытался прорвать оборону, но был остановлен со значительными потерями.

Новопавловское направление. Агрессор 12 раз атаковал позиции наших войск вблизи Константинополя, Привольного, Разлива, Свободного Поля и Отрадного. Все штурмы отбиты, враг понес потери.

Ореховское направление. Здесь зафиксировано одно наступательное действие оккупантов в районе Каменского.

Приднепровское направление. Российские войска осуществили одну попытку продвижения.

ВСУ держат оборону: Генштаб показал, где идут самые горячие бои

Курская область (операционная зона). Украинские военные отбили 17 атак противника. Кроме того, враг нанес 38 авиационных ударов (применив 72 управляемые авиабомбы) и совершил 407 артиллерийских обстрелов, из них пять из реактивных систем залпового огня.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери РФ

Напомним, что потери за прошедшие сутки российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские войны обезвредили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем, 146 БпЛА оперативно-тактического уровня, 133 единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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