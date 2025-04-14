ВСУ держат оборону: где идут самые горячие бои? Генштаб показал карты

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 128 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 213 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил около семи тысяч обстрелов, из них 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3462 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Лесное, Миропольское, Петрушевка, Угроиды, Рясное, Осоевка, Большой Прикол, Глубокое Сумской области;

Новая Полтавка, Новополь Донецкой области;

Гуляйполе, Привольное, Красное, Малиновка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.



На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского, Ямполовки и Нового.



На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи населенного пункта Верхнекаменское.



На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Предтечино.



На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку населенных пунктов Торецк, Озаряновка, Дружба и Леонидовка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Звирово, Удачного и Александрополя.



На Новопавловском направлении враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Разлива.



На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений с противником в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и Шевченко.



На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия в районах Степного, Щербаков и Малых Щербаков.



На Приднепровском направлении агрессор совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.



В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 58 управляемых авиабомб, а также осуществил 505 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 18 - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских средств российских захватчиков

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 42 боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, два средства ПВО, 119 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.