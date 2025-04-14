ВСУ держат оборону: где идут самые горячие бои? Генштаб показал карты
За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта произошло 158 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских военных 128 авиационных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 128 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 213 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил около семи тысяч обстрелов, из них 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3462 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:
- Лесное, Миропольское, Петрушевка, Угроиды, Рясное, Осоевка, Большой Прикол, Глубокое Сумской области;
- Новая Полтавка, Новополь Донецкой области;
- Гуляйполе, Привольное, Красное, Малиновка, Каменское, Степногорск Запорожской области.
Ситуация на фронтах
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского, Ямполовки и Нового.
На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку населенных пунктов Торецк, Озаряновка, Дружба и Леонидовка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Звирово, Удачного и Александрополя.
На Новопавловском направлении враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Разлива.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений с противником в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и Шевченко.
На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия в районах Степного, Щербаков и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении агрессор совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 58 управляемых авиабомб, а также осуществил 505 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 18 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских средств российских захватчиков
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 42 боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, два средства ПВО, 119 БпЛА оперативно-тактического уровня, 179 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.
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