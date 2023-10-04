ВСУ давят на двух направлениях: Генштаб рассказал, где продвинулись защитники

По его словам, на Авдеевском направлении ВСУ отбили все атаки врага в районе Первомайского. Оккупанты около 10 раз пытались штурмовать в районе Марьинки и Красногоровки, но безуспешно.

Наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. ВСУ имеют успехи западнее населенного пункта Работино Запорожской области.

Также россияне пытались захватить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении, но тщетно. В то же время Силы обороны продолжают давить на врага южнее Бахмута.

"Имеют (ВСУ, - ред.) частичный успех в районе Клещиевки и Андреевки, наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Военные эксперты считают, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет осовбожден Токмак.

Также наши воины продолжают теснить оккупантов в районе южнее Бахмута. Силы обороны взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка.