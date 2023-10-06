ВСУ на Таврическом направлении уничтожили высокостоящую российскую станцию РЭБ "Житель"

По его словам, за прошедшие сутки враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1270 огневых задач.



За последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались 2 оккупанта.



Кроме того, украинские бойцы уничтожили 44 единицы военной техники россиян, в частности:

4 танка;

12 ББМ;

6 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

9 БПЛА;

10 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 620 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили 20 вражеских танков, более 20 артсистем и 29 беспилотников противника.

В частности, вчера командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские бойцы за один день уничтожили шесть танков россиян на Бахмутском направлении. Он также опубликовал кадры работы ВСУ.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.