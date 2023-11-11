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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 оккупантов, 9 россиян сдались в плен

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 оккупантов, 9 россиян сдались в плен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины, за прошедшие сутки, 10 ноября, уничтожили на Таврическом направлении 642 российских террористов. 9 окупантов сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 20 авиаударов;
  • провел 58 боевых столкновений;
  • совершил 1019 артобстрелов.

Авдеевское направление 

Враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Защитники отбили 35 атак россиян восточнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление 

Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 18 атак. 

Шахтерское направление 

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Россияне вели штурмовые действия в районе Роботино Запорожской области, успеха не имели.

Достижения наших воинов 

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1092 огневых задачи. Потери врага составили 642 человека, 9 россиян сдались в плен. 

Всего было уничтожено 53 единицы военной техники россиян, в частности: 

  • 7 танков;
  • 11 ББМ;
  • 8 артсистем; 
  • 9 БпЛА; 
  • 15 автомобилей; 
  • 3 единицы спецтехники. 

"Также уничтожено 3 склада боеприпасов. Еще 37 единиц военной техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери террористов составили 1130 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.

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