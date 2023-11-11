ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 600 оккупантов, 9 россиян сдались в плен

Украинские воины, за прошедшие сутки, 10 ноября, уничтожили на Таврическом направлении 642 российских террористов. 9 окупантов сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Защитники отбили 35 атак россиян восточнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.
Марьинское направление
Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 18 атак.
Шахтерское направление
На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Россияне вели штурмовые действия в районе Роботино Запорожской области, успеха не имели.
Достижения наших воинов
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1092 огневых задачи. Потери врага составили 642 человека, 9 россиян сдались в плен.
Всего было уничтожено 53 единицы военной техники россиян, в частности:
"Также уничтожено 3 склада боеприпасов. Еще 37 единиц военной техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери террористов составили 1130 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.