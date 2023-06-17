ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более пяти вражеских рот

Как пишет Тарнавский, активная работа наших воинов на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижения.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", - пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В общей сложности было уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и военной техники россиян, в частности:

вертолет Ка-52;

11 танков;

20 единиц БМП;

2 БТР;

3 гаубицы 2А65 "Мста-С";

гаубица 2А65 "Мста-Б";

БПЛА "Zala";

БПЛА "Shahed-136";

БПЛА "Орлан-10";

БМ-21 "Град";

РЭБ "Житель";

4 САУ "Акация";

САУ "Гвоздика";

система залпового огня "Солнцепок".

"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", - добавляет Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 17 июня, Российская Федерация потеряла около 219 170 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 670 русских солдат.