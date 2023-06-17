ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более пяти вражеских рот

Украинские воины в течение суток выполнили 1794 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили более пяти рот россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Как пишет Тарнавский, активная работа наших воинов на Таврическом направлении продолжается. Есть успехи и продвижения.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", - пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
В общей сложности было уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и военной техники россиян, в частности:
"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", - добавляет Тарнавский.
Согласно последним данным, по состоянию на утро 17 июня, Российская Федерация потеряла около 219 170 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 670 русских солдат.
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