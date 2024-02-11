ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 25 единиц техники врага и почти 140 дронов

В течение суток, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 458 российских террористов на Таврическом направлении. Также были уничтожены 25 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Таврическое направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 19 атак.
Шахтерское направление
Военные отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.
Запорожское направление
ВСУ отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери россиян в живой силе составили 458 человек. Было уничтожено 25 единиц техники врага, в частности:
"Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 200 военных.
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