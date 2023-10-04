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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники и взяли в плен россиян

Среда 04 октября 2023 12:58
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники и взяли в плен россиян Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины, за прошедшие сутки, 3 октября, уничтожили 16 единиц врага на Таврическом направлении. Также пополнили обменный фонд российскими террористами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

За прошедшие сутки террористы

  • нанесли 21 авиационный удар;
  • провели 26 боевых столкновений;
  • осуществили 732 артиллерийских обстрела.

Авдеевское направление

Украинские воины отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Террористы совершили более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки.

Шахтерское и Запорожское направления

Враг наступательных действий не вел.

Мелитопольское направление

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Роботино Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - пишет пресс-служба.

Достижения воинов

За прошедшие сутки военные выполнили 1194 огневых задачи. Потери врага составили 251 человека. Также 8 террористов сдались в плен.

В частности наши воины уничтожили 16 единиц военной техники врага, а именно:

  • 6 артиллерийских систем;
  • 2 БпЛА;
  • 7 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

"Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши воины, за прошедшие сутки, 3 октября, уничтожили еще 450 захватчиков, 13 танков 47 артсистем и 41 БПЛА противника.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 279 890 единиц личного состава.

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