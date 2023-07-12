ВСУ на Таврическом направлении за сутки обезвредили более двух российских рот

"В целом, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал наши позиции и совершил 585 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - пишет Тарнавский.

Также воины уничтожили 22 единицы военной техники врага, в том числе:

6 ББМ;

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 БМ-21 "Град";

пушка 2А36 "Гиацинт-Б";

БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Supercam";

зенитный ракетный комплекс "Бук";

переносная РЛС "Кредо-М";

РЭБ "Борисоглебск";

автомобильная техника.

3 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 510 оккупантов. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения составили 235530 военных