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ВСУ на Таврическом направлении за сутки обезвредили более двух российских рот

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины за прошедшие сутки осуществили 1397 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили более двух рот россиян.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В целом, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал наши позиции и совершил 585 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - пишет Тарнавский.

Также воины уничтожили 22 единицы военной техники врага, в том числе:

  • 6 ББМ;
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • 2 БМ-21 "Град";
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Supercam";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • переносная РЛС "Кредо-М";
  • РЭБ "Борисоглебск";
  • автомобильная техника.
  • 3 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 510 оккупантов. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения составили 235530 военных

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