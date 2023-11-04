ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти 500 оккупантов, есть и пленные

На Таврическом направлении террористы:

нанесли 22 авиаудара;

провели 51 боевое столкновение;

осуществили 988 артобстрелов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины и воинки стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери", - пишет пресс-служба.

ВСУ отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление

Враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками и защитницами отражено около 20 атак врага.

Шахтерское направление

Враг пытался штурмовать возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Запорожское направление

Россияне пытались восстановить утраченное положение неподалеку Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1003 огневых задач. Потери врага составили 463 человека. Четверо террористов решили сдаться в плен.

Также было уничтожено 35 единиц военной техники террористов, в частности:

4 танка;

9 ББМ;

6 артсистем;

1 средство ПВО;

7 БпЛА;

6 автомобилей;

2 единицы спецтехники;

В частности уничтожено 4 склада боеприпасов.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 830 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава.