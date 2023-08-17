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ВСУ на Сватовском направлении с помощью дрона уничтожили российский Т-90 (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-90 на Сватовском направлении с помощью FPV-дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"FPV-дрон поразил вражеский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, это результат работы операторов ударной роты БПЛА "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады на Сватовском направлении. Для атаки на вражеский танк использовали дрон-камикадзе украинского производства.

Министр подчеркнул, что беспилотник за несколько сотен долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

"Есть много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать "Армию дронов". Пораженной техники россиян будет больше", - добавил Федоров.

Производство дронов в Украине.

Во время полномасштабного вторжения вопрос дронов стал одним из важнейших на фронте. Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ сейчас распоряжаются более 20 новыми наименованиями дронов украинского производства.

Кроме того, из-за упрощения процедур для разработчиков и производителей вооружения и военной техники, в Украине произошел настоящий бум производства дронов.

Недавно сообщалось, что Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать "Армию радиоэлектронной борьбы" и "Армию роботов".

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