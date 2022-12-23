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ВСУ в Сумской области уничтожили ДРГ врага: подробности

Фото: украинские военные в Сумской области уничтожили ДРГ оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Территориальная оборона вчера, 22 декабря, в Сумской области уничтожила диверсионную группу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Известно, что утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, бойцы терробороны вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.

После короткого боя ДРГ отступила, понеся потери. Сообщается о как минимум двоих убитых. С украинской стороны обошлось без потерь.

Ранее мы писали, что пограничники в Донецкой области остановили вражескую ДРГ. Перед этим оккупанты попытались прорвать линию обороны украинских военных.

Также сообщалось, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ разбили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

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Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСумская областьДРГ