В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск: какие бригады в него вошли

В Украине сформировали 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил. В него вошли шесть бригад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.
В ДШВ отметили, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жестоким врагом.
В состав 8 корпуса ДШВ вошли как боевые бригады, которые принимали участие в боях еще во времена АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения России, а именно:
Корпус возглавил полковник Дмитрий Волошин, который имеет звание Героя Украины.
"Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении - те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!", - подчеркнул он.
Напомним, Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС.
Также ранее мы сообщали, что в Вооруженных силах Украины создали подразделение по защите культурного наследия. Его цель будет заключаться в защите и предотвращению уничтожения соответствующих объектов.
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