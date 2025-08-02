ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях: где было больше всего боев за сутки (карты)

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Подлиман Харьковской области;

Константиновка Донецкой области;

Белогорье Запорожской области;

Херсон, Казацкое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь атак российских захватчиков. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы, совершил 445 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.



За прошедшие сутки враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Красного Первого и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.



На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз шел на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.



На Покровском направлении наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.



На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку на позиции наших защитников.



На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались идти вперед на позиции наших войск.



На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 БпЛА и 130 единиц автомобильной техники оккупантов.