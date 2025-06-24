ВСУ сдерживают врага: Генштаб сообщил, где сегодня шли самые ожесточенные бои

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли три ракетных и 54 авиационных удара, применили девять ракет и сбросили 87 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 097 дронов-камикадзе и осуществили 4 587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили одну атаку противника, кроме того, враг совершил 112 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское - все вражеские атаки были отбиты. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.



На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.



На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки. Четыре боестолкновения продолжаются.



На Северском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.



Семь атак врага было отбито на Краматорском направлении - в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.



На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия были сосредоточены неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Все вражеские атаки отбиты.



С начала суток на Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки. Продолжается 13 боестолкновений.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 173 оккупанта, из которых 104 - безвозвратно. Также уничтожено десять автомобилей, два квадроцикла, две пушки, восемь БПЛА и один терминал спутниковой связи, существенно повреждены два автомобиля, шесть пушек и один миномет противника.



На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются.



На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка - успеха не имел.



На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.



На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того - нанес авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка.



На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.