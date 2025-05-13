ВСУ сдерживают штурмы на юге: россияне пытаются прорваться на границу трех областей

На юге продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на границе трех областей, но несут большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

На Южном направлении российские войска усилили обстрелы и попытки прорыва.

Наиболее напряженная ситуация на Новопавловском направлении, где враг пытается выйти к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Усиление обстрелов

По его словам, на сравнительно небольшом участке фронта собраны штурмовые подразделения из четырех российских полков.

Враг активно использует мотоциклы для маневров, но украинские защитники уничтожают их вместе с живой силой - потери оккупантов составляют до 150 человек в сутки.

Также Россия нарастила удары дронами. За минувшие сутки зафиксировано более 600 атак дронами-камикадзе и еще 300 дронов сбрасывали боеприпасы - более 400 сбросов.

По словам Волошина, количество таких ударов выросло на 20%. Это связано с эффективной борьбой ВСУ, в результате которой оккупанты теряют артиллерию и больше полагаются на дроны и авиацию.

Штурмы России

На Ореховском направлении враг пытается прорвать линию обороны вблизи населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки.

Цель - получить огневой контроль над логистическими маршрутами ВСУ и пригородами Запорожья. Штурмы продолжаются уже несколько месяцев, но остаются безуспешными.

Кроме того, пытаясь продвинуться в направлении Днепропетровской области, оккупанты пытаются захватить Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь и Новоселку.