ВСУ сдерживают штурмы на нескольких направлениях: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

По данным Генштаба, от циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности:

Братеница, Проходы, Большой Прикол Сумской области;

ударам управляемыми авиабомбами подверглись Угроиды, Турья, Покровка, Миропольское, Дмитровка, Малая Рыбица Сумской области.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия неподалеку Степной Новоселовки и Загрызово. Сейчас продолжается боестолкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Грековка, Екатериновка и Колодязи. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Васюковки, Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении противник 14 раз атаковал неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки. В настоящее время продолжаются бои в трех локациях.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия и Бурлацкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну неудачную атаку в направлении Свободного Поля. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю неуправляемыми ракетами, также бил управляемыми авиабомбами по Воскресенке, Малиевке и Январскому.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Степного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое.

На Харьковском, Северском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили две атаки россиян, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам пять управляемых авиационных бомбы и совершил 126 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.