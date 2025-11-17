ВСУ сдерживают оккупантов на 12 направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 понедельника, 17 ноября, на фронте произошло 81 боевое столкновение. Самым горячим снова было Покровское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В течение суток от атак российской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов. В частности, это Малушино, Старая Гута, Бобылевка Сумской области; Хреновка, Клюсы Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки было семь боевых столкновений с оккупантами. Кроме того, РФ нанесла три авиаудара, сбросила восемь управляемых авиабомб, а также осуществила 61 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки россиян вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Купянском направлении российские захватчики трижды пытались прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении армия РФ осуществила шесть атак в сторону позиций подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отбили девять вражеских атак. Оккупанты проявляли активность в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении сегодня россияне дважды атаковали позиции украинских воинов в районе Ступочек и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил 15 штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении РФ осуществила 18 попыток выбить бойцов ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.
Силы обороны уже отбили 15 атак противника. Сейчас продолжаются бои в трех локациях. Украинские защитники на нескольких участках проводят ударно-поисковые действия, уничтожая россиян.
На Александровском направлении оккупанты попытались прорвать оборону украинских военных в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое и Первомайское. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов.
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили пять атак оккупантов в районе Сладкого, Ровнополье и Зеленого Гая, еще одно боевое столкновение продолжается. Российская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижовка и Белогорье.
На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно пытался приблизиться к позициям украинских защитников.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одну артиллерийскую систему российских захватчиков.
Всего 16 ноября потери российских захватчиков составили 1 160 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 213 беспилотников оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.